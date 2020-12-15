Праворульные автомобили могут попасть под запрет в России

Владивосток, 15 декабря. Депутат из Якутии Юрий Григорьев раскритиковал касающиеся праворульных автомобилей нововведения, сообщают СМИ.

На Дальнем Востоке под запрет могут попасть праворульные автомобили и бывшие в употреблении запчасти для них. В России ввели требование, по которому для установки класса экологии машин необходим 17-значный идентификационный код, отсутствующий в японских автомобилях.

По словам Григорьева, новые правила скажутся на жителях Дальнего Востока самым отрицательным образом. По мнению депутата, в регионе делают качественные российские машины и россиянам приходится покупать на «вторичке» японские модели. Если ездить на праворульных авто запретят, то занятые на этом рынке граждане потеряют работу, что только увеличит безработицу.

Ранее сообщалось, что автоэксперты прогнозируют весенние скидки в 2021 году. Склады дилерских центров в России заполнят новыми машинами к концу февраля, благодаря стабилизации поставок. Чтобы старые модели нашли свои «руки», цены на авто начнут снижать.