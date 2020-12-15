В сгоревшем в Башкирии пансионате не было систем пожаротушения

Уфа, 15 декабря. Сгоревшее здание пансионата в Башкирии эксплуатировалось как частный жилой дом, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

В доме были установлены пожарные извещатели, но систем пожаротушения не было.

«Строение эксплуатировалось как частный жилой дом, в доме было установлено два дымовых пожарных извещателя», — указал ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Ночью во вторник в селе Ишбулдино загорелся пансионат. На момент возгорания в помещении находились 15 человек, 11 из которых погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, напомнил RT.