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Новый российский буксир сможет доставлять на Луну по десять тонн груза

Новый российский буксир сможет доставлять на Луну по десять тонн груза

Москва, 15 декабря. Новый российский ядерный буксир «Нуклон» сможет за 200 суток доставить на Луну 10 тонн груза.

Разработка аппарата обошлась Роскосмосу в 4,2 млрд рублей. Согласно задумке, буксир будет осуществлять миссии к спутнику Земли и транспортировать грузы, указано в документах госкорпорации.

Сомнения по поводу длительного срока доставки разрешились просто — агрегат будет отправляться на миссию заранее в строго запланированные сроки. Это окупается экономией средств, поскольку запуск буксира обойдется гораздо дешевле, чем привычные космические способы транспортировки, сообщил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН ранее заявил, что современное развитие науки и техники вселяет опасение, что уже в обозримом будущем военные конфликты будут происходить не только на планете Земля, но и на ее спутнике Луне.

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