Появились первые фото после пожара в пансионате в Башкирии

Уфа, 15 декабря. Пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии опубликовала первые фото после пожара в пансионате в селе Ишбулдино, где погибли 11 человек.

Пожар удалось потушить после нескольких часов работы спасателей. Сообщение о возгорании в доме престарелых поступило около трех часов ночи, но полностью ликвидировать пламя получилось только к шести часам утра. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия обнаружили тела 11 человек. По данным СМИ, спастись удалось только сотрудникам пансионата. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал к месту пожара в пансионате. На месте происшествия проведут заседание госкомитета по ЧС.