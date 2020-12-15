Эксперт Задорнов оценил перспективы новых санкций США и их влияние на рубль

Москва, 15 декабря. Рубль до конца 2020 году будет только укрепляться, убежден председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, нынешние показатели отечественной валюты — не предел по укреплению. Специалист указал, что при цене на нефть 40–50 долларов и дефиците бюджета 3,5–4% все определяется только движением по счету капитала. Ситуация с курсом рубля объясняется только притоком капитала на российский рынок, добавил он.

«За последний месяц мы видим большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в России. Мы видим рост российского фондового рынка и укрепление рубля, то есть иностранцы вернулись к carry trade (заработку на разнице ставок в экономиках. — Прим. ФАН) из-за серьезного долларового дохода», — пояснил глава «Открытия» в беседе с РБК.

Единственное, что может остановить укрепление российской валюты — это санкции, считает экономист. Однако ждать резких колебаний в ближайшее время не стоит из-за политической жизни США, успокоил Задорнов. По его словам, конгресс начнет работать в Соединенных Штатах только в мае-июне, поэтому ближайшие законы на тему ограничительных мер могут появиться только к этому времени.

Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен выразил уверенность, что курс доллара может упасть до 65-66 рублей. Он пояснил, что следующий год будет годом сырьевых товаров, а у России в этой сфере есть преимущество.