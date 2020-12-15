Детсадам и школам Томской области разрешили провести новогодние елки

Томск, 15 декабря. Оперштаб Томской области разрешил проведение новогодних елок в детсадах и школах с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Для школьников праздники пройдут в кабинетах, закрепленных за классами. В кружках и секциях елки будут организованы для малых коллективов — не более 15 человек», — сообщила член штаба, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Отмечается, что массовые новогодние мероприятия с объединением детских коллективов запрещены в образовательных учреждениях всех форм собственности.

Мероприятия должны быть проведены силами сотрудников учреждения без привлечения сторонних организаций. Также на детских праздниках запрещено присутствовать родителям.

Для студентов техникумов и колледжей при благоприятных погодных условиях новогодние праздники могут быть организованы на свежем воздухе с 25 декабря по 10 января. Рекомендации по организации праздников региональный оперативный штаб также направил ректорам томских университетов.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 21 227 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 502, умерших 194 человека.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение возобновить занятия в сфере дополнительного образования в очном режиме с 1 декабря. Главным требованием является проведение очных занятий в малых группах — не более 15 человек.