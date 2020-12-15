Украинец самодельным топором повредил памятник папе римскому

Киев, 15 декабря. Украинец топором повредил памятник папе римскому Иоанну Павлу II в украинском городе Дрогобыч, сообщает управление полиции охраны во Львовской области.

По данным ведомства, 12 декабря полицейские получили информацию о человеке с топором на улице Ярослава Осмомысла. Правоохранители обследовали территорию и задержали подозреваемого мужчину 1980 года рождения.

«Как оказалось впоследствии, данное лицо совершило хулиганские действия, а именно, топором повредило памятник Иоанну Павлу II», — уточнили в полиции.

Уголовное производство открыто по статье о хулиганстве (ст. 296 УК Украины). Местные СМИ уточняют, что житель Дрогобыча отрубил памятнику пальцы самодельным топором.

Ранее сообщалось, что избиение полицейского и перестрелка со спецназом произошли в Белоцерковском районе Киевской области 10 декабря.