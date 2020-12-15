Автоэксперты назвали грубую «ежедневную» ошибку при запуске двигателя

Москва, 15 декабря. Первые секунды после поворота ключа в замке зажигания автомобиля очень важны для грамотной настройки электроники машины.

Водители, по мнению специалистов, зря пытаются поскорее запустить мотор, пишут «Аргументы и факты». Автомобилю после первого поворота ключа нужно несколько секунд на диагностику внутренних систем,

Очень важно не забывать о такой особенности зимой, так как электроника начинает подбирать оптимальный алгоритм образования горючей смеси. Мгновенно повернутый до «Старта» ключ приведет к выбросу паров топлива в катализатор, что придет к его скорому износу.

Хуже всех это переносят дизельные машины. Ошибки приведут к неравномерной работе цилиндров и засорению фильтров.

Ранее ФАН рассказывал о новых правилах обязательной маркировки автомобильных покрышек. Постановление кабмина было опубликовано на сайте правительства РФ.