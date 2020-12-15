Невролог рассказала об опасности сна рядом со смартфоном

Москва, 15 декабря. Оставлять смартфон у кровати во время сна нежелательно, так как это может негативно сказаться на здоровье. Об этом заявила врач-невролог Мария Игнатова.

Смартфоны обладают радиочастотным излучением, которое поглощается телом человека. Некоторые ученые убеждены, что это увеличивает риски бесплодия, рака, психических расстройств, пояснила врач в интервью агентству «Прайм».

Однако достоверных данных по этому поводу нет. Известно, что смартфоны нежелательно использовать ночью, так как синее излучение экрана негативно сказывается на здоровье глаз и выработке мелатонина. Собеседница агентства отметила, что гаджет лучше держать на расстоянии от мест сна и отдыха, чтобы не подвергать себя соблазну воспользоваться им.

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова ранее рассказала, как связаны цена, качество и технические характеристики смартфонов. Однако соотнести цену и качество сложных устройств со множеством функций и нюансов однозначно невозможно, добавила она.