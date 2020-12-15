ОПЕК ухудшил прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году

Москва, 15 декабря. ОПЕК ухудшил прогноз по спросу на нефть в текущем году. В сравнении с 2019 годом показатель снизится на 9,77 млн баррелей за сутки.

К пересмотру спроса в сторону понижения до 89,99 млн б/с (на 0,18 млн) привели данные за третий квартал Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и снижение спроса на транспортное топливо в европейских странах и США.

В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть был пересмотрен в сторону повышения на 0,16 млн б/с. На прогноз положительно повлияло потребление в Китае, устойчивое восстановление в разных секторах экономики и улучшающиеся данные из Индии.

В 2021 году мировой спрос на нефть, согласно оценкам ОПЕК, вырастет на 5,9 млн б/с, что хуже прогноза в прошлом месяце на 0,35 млн б/с. В целом показатель составит 96,89 млн б/с.

«Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты», — цитирует ОПЕК «Интерфакс».

В начале декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в рамках принятого в ходе министерской встречи соглашения с января 2021 года страны ОПЕК+ могут ежемесячно наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает RT. Он подчеркнул, что в случае отсутствия форс-мажоров участники соглашения с апреля могут нарастить объем извлечения нефти относительно текущих уровней на два миллиона баррелей в сутки.