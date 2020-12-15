Иммунолог объяснила, как можно заразиться COVID-19 после прививки

Москва, 15 декабря. Игнорирование второй части вакцины против коронавируса нового типа может стать условием для заражения COVID-19, заявила профессор-иммунолог Полина Степенская.

Она напомнила, что прививка от коронавируса имеет две фазы. Если вторую часть не делать, то коллективный иммунитет будет гораздо хуже. О необходимости второй прививки жителей многих стран будут оповещать электронным способом, добавила специалист. Однако многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность людей.

Степенская также считает, что люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить им ее важность. В то же время, по мнению эксперта, в скором времени необходимость в двухфазной прививке может отпасть.

«Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — сказала иммунолог в беседе с РИА Новости.

Коронавирус, который впервые выявили в китайском городе Ухань, ворвался во многие страны мира, в том числе в Россию. Летом в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Как пишет RT, эффективность первой российской вакцины, получившей название «Спутник V», составила 91,4%.