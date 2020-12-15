Названы самые трезвые и пьющие регионы России

Москва, 15 декабря. Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые трезвые и пьющие регионы страны по итогам 2020 года.

Для составления рейтинга специалисты использовали шесть критериев для оценки ситуации: число умерших от отравления алкоголем; численность людей с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; число преступлений, совершенных пьяными; региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; существующий уровень ограничений на продажу алкоголя в каждом конкретном регионе.

В пятерку самых трезвых регионов России попали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Хуже дела с трезвостью обстоят в Коми, Чукотке, Удмуртии, Сахалинской и Магаданской областях. Москва в списке трезвых регионов заняла 13-е место, Петербург — 16-е, пишет RT.

Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев заявил, что алкоголь — одна из самых недооцененных проблем в мире. Он считает необходимым подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкоголя.

Ранее Хамзаев выступил с предложением убрать упоминание алкогольных напитков с вывесок магазинов и баров. Письмо со своей инициативой он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.