Армянские паломники вернулись в Дадиванк с помощью российских миротворцев

Степанакерт, 15 декабря. Армянские паломники посетили монастырь Дадиванк в минувшее воскресенье при содействии миротворческих сил.

Паломники посетили Дадиванк по инициативе Арцахской епархии и при содействии миротворческих сил. В церкви прошла литургия, а священнослужители отслужили панихиду.

Минобороны РФ заявило об обмене пленными «всех на всех» в Нагорном Карабахе. Командующий миротворческими силами России в НКР Рустам Мурадов две недели вел переговоры с Арменией и Азербайджаном об обмене пленными, в результате чего стороны реализовали договоренность 14 декабря. Мурадов лично передал Азербайджану 12 человек и Армении — 44 человека, передает RT.

Напомним, долгожданный обмен пленными и заложниками, захваченными в ходе осеннего конфликта в Карабахе, начался в понедельник вечером при посредничестве российских миротворцев. Власти процесс обмена происходил по принципу «все на всех».