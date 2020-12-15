Против кого флот США намерен воевать в ближайшие 30 лет?

Военные США продемонстрировали своим парламентариям планы по строительству военно-морского флота на период до 2051 года, согласно которому произойдет резкое увеличение численности корабельного состава при серьезном изменении его структуры. Зачем — задаст вопрос обыватель, считая, что ВМС США — самая мощная военно-морская структура в мировом океане, которой, как кажется, нет конкурентов. Вероятно, конкурентов пока действительно нет, но есть нюансы. О них и поговорим.

Кардинальное изменение структуры ВМС США стало ответом на вызовы, с которыми столкнулись американские военные моряки в последнее время. Если в последние тридцать лет ВМС США чувствовали безраздельное господство на любом морском театре, то в последние годы ситуация стала меняться не в лучшую для них сторону: флоты основных военно-политических оппонентов — Китая и России — заметно приросли как численно, так и качественно, и в настоящее время представляют силу, способную обеспечить локальное превосходство на конкретно выделенных акваториях, входящих в зоны национальных экономических и политических интересов. В частности, ВМС НОАК в 2020 году опередили США по числу кораблей, вводимых в боевой состав флота, а российский ВМФ продемонстрировал способность изолировать целые акватории, ранее не являвшиеся для ВМС США «запретными зонами». Проведенные учения по условному уничтожению американских трансатлантических конвоев в декабре 2019 и в феврале-марте 2020 года подтвердили способность российского ВМФ успешно решать стратегические задачи в дальней морской зоне.

Итак, согласно представленному плану, в 2022 году группировка боевых кораблей ВМС США будет представлена 11 авианосцами, 91 крейсером и эсминцем, 34 кораблями ближней морской зоны, 52 многоцелевыми атомными подводными лодками, 4 атомоходами с крылатыми ракетами, 14 подводными атомоходами с баллистическими ракетами на борту, 31 десантным кораблем разных классов, 31 военным транспортом и 37 кораблями поддержки и обеспечения. Эти цифры в целом примерно соответствуют существующей численности и могут отличаться лишь на один-два корабля по некоторым классам. Общая численность боевого состава ВМС — 305 кораблей и судов.

Что предлагается? По мнению американских военно-морских специалистов, занимавшихся разработкой кораблестроительного плана, в ближайшие 30 лет структура ВМС США будет изменена в соответствии с новыми реалиями и доведена до численности 405 боевых единиц. План предусматривает заметные изменения структуры по трем основным направлениям: в сторону увеличения численности боевых кораблей малого водоизмещения будет уменьшено количество крейсеров и эсминцев; кардинально будет увеличена численность десантных кораблей; значительно увеличится количество многоцелевых атомных подводных лодок.

Так, согласно плану, количество крейсеров (CG) и эсминцев (DDG) с 91 корабля в 2022 году, к 2051 году снизится до 74. При этом будет увеличено количество прибрежных кораблей (LCS) и кораблей ближней морской зоны — фрегатов (FFG) с 34 единиц в 2022 году до 68 кораблей в 2051 году. Такое изменение структуры специалисты связывают с желанием военно-морского командования более эффективно распределять боевые задачи по всему надводному флоту, отдавая более важные задачи эсминцам и крейсерам, а менее важные — фрегатам и литоральным кораблям прибрежной морской зоны. При этом общее количество боевых кораблей данных классов увеличится со 125 до 142.

С 31 десантного корабля (разных типов) с 2022 году количество амфибийных единиц увеличится к 2051 году до 62 — то есть произойдет двукратное увеличение корабельного состава. Такое наращивание амфибийных сил можно связать с объявленной в США реформой Корпуса морской пехоты, в результате которой US Marines должны будут преобразиться в некие береговые войска, способные с островных территорий контролировать проливы и целые акватории — при помощи как передаваемых им на вооружение береговых ракетных комплексов, так и оснащения большим количеством десантных и литоральных кораблей.

Кроме того, ВМС США нарастят с 52 до 80 единиц количество многоцелевых атомных подводных лодок Virginia Class, перед которыми, наряду с привычными задачами, отныне будут ставить задачи специального назначения — лодки этого типа получат навесные модули, посредством которых смогут транспортировать вооружение и оборудование для бойцов сил специальных операций SEAL. Также значительное число новых атомоходов будет оснащено беспилотными подводными аппаратами различного назначения.

Что касается подводных лодок с баллистическими ракетами, то списание ПЛАРБ класса Ohio (в настоящее время имеется 14 лодок этого типа) произойдет в период с 2027 по 2041 год. За это время в боевой состав флота будут вводиться новые ПЛАРБ типа Columbia, численность которых будет доведена до 12 единиц. Оценочно Тихоокеанский и Атлантический флот получат по 6 лодок этого типа. Завершение строительства новых лодок ожидается к 2035 году, и к моменту списания последней Ohio, лодки класса Columbia должны будут достичь первоначальной оперативной готовности, позволяющей направлять ПЛАРБ на боевое дежурство.

Количество атомных авианосцев, главной ударной силы американского флота (если не считать группировку ПЛАРБ, являющейся, по сути, лишь сдерживающей силой, но никак не боевой для решения оперативных задач) в 2051 году будет доведено до 10 единиц, тогда как в настоящее время сохраняется 11 авианосцев. До указанного срока последовательно будут списаны 8 авианосцев, новые корабли будут вводиться в боевой состав флота с периодичностью в четыре года — в 2028, 2032, 2036, 2040, 2044 и в 2048 годах. Примечательно, что в 2024 году численность авианосцев в ВМС США составит 12 единиц, однако, учитывая сложившееся в настоящее время положение как с состоянием материальной части, так и с укомплектованием, сложно представить себе ситуацию, чтобы в боеготовом состоянии ВМС США удавалось сохранить более 7 «плавучих аэродромов». Перформанс с выходом в море в конце весны — начале лета 2020 года сразу семи американских авианосцев, отнюдь не показал миру их готовность к реальной боевой деятельности, скорее администрация Дональда Трампа хотела лишь «поиграть мускулами».

В общем, в ближайшие тридцать лет наблюдателям предстоит оценить стремление США к доминированию в мировом океане при совершенно фантастических темпах развития китайского военно-морского флота, и строительства Россией вполне дееспособных боевых кораблей дальней морской зоны, помноженное на активную работу по развертыванию своих военно-морских баз в удаленных районах мирового океана (достигнутые соглашения о строительстве базы в Судане, переговоры об открытии базы на Кубе). При этом не стоит забывать и о том, что строить крупные боевые корабли в последние года принялись даже страны, никогда ранее носившие титул крупной морской державы. Например, Израиль недавно заявил о строительстве фрегатов — что, как оказывается, будет совсем нелишним в условиях нарастания количества конфликтов на шельфе в Средиземноморье.

Подытоживая, хочется отметить, что ближайшие тридцать лет безусловно обещают быть интересными — а как оно будет на самом деле — покажет время.