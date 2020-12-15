Американские физики пытаются опровергнуть теорию относительности Эйнштейна

Вашингтон, 15 декабря. Физики из Университета штата Северная Каролина (США) пытаются опровергнуть классическую теорию относительности Альберта Эйнштейна, заменив на «фрагменты энергии» частицы и волны.

Ученые Ларри Сильверберг и Джеффри Эйшен предлагают разработать новую модель физики, которая способна полностью перевернуть устоявшиеся современные научные знания о материи.

Авторы теории считают, что Вселенная состоит не из волн и частиц, а «фрагментов энергии», которые существуют в форме непрекращающихся потоков. Для поиска доказательств теории физики решили проанализировать пару астрономических наблюдений, которые прежде использовали для подтверждения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Ранее в Уральском федеральном университете имени Б. Н. Ельцина (УрФУ) создали эффективные стекла для радиационной защиты. Материал оказался втрое более эффективным применяемых сейчас аналогов.