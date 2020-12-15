Киеву предрекли катастрофу в ответ на предложение «силового захвата» Крыма

Москва, 15 декабря. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского дипломата Романа Бессмертного провести силовую операцию по захвату Крыма.

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу и экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный ранее заявил, что единственно возможный способ урегулировать проблему Крыма — это «вернуть его силой». Согласно плану Бессмертного, власти Украины в первую очередь должны отселить с Крымского полуострова всех тех, «кто лоялен». После этого необходимо принимать жесткие меры по захвату территории.

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда», — отметил в беседе с RT Бальбек.

Российский депутат подчеркнул, что захватить Крым «ни штурмом, ни идеологией» невозможно. Бессмертному парламентарий посоветовал не делать подобные заявления. По мнению Бальбека, украинский дипломат забыл, что «оружие не является доводом в разговоре с Россией».