США не координировали с ЕС санкции против Турции из-за С-400

Вашингтон, 15 декабря. США не координировали с ЕС введение санкций в отношении Турции из-за приобретения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил на брифинге сотрудник Госдепа США Мэтью Палмер.

Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии отметил, что расширение европейских санкций в отношении Турции в декабре связано с ситуацией в Средиземноморье, но не с приобретением российских ЗРС.

«Мы, конечно же, говорили с государствами — членами ЕС и с представителями Европейского союза о потенциальных санкциях ЕС, но мы не координировали это объявление с европейцами. Я не думаю, что они от нас это ожидали», — заявил Палмер.

США ввели санкции против Анкары 14 декабря, сообщает RT. Под ограничения попали управление оборонной индустрии республики и четыре турецких чиновника.

Турция стала третьим после Белоруссии и Китая государством, куда Россия поставляет С-400. Первые компоненты для ЗРС прибыли в страну в рамках заключенной сделки 12 июля 2019 года. Президент Турции тогда заявил о возможных планах по совместному с Россией производству оборонительных систем.

Как сообщал ФАН, весь мир увидел, что Россия качественно и в полном объеме осуществила поставки Турции С-400 в сроки, установленные контрактом. Об этом в комментарии изданию сообщил политический аналитик Владимир Соловейчик.