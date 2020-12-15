Глава Башкирии выехал к месту пожара в пансионате, где погибли 11 человек

Уфа, 15 декабря. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал к месту пожара в пансионате в селе Ишбулдино Абзелиловского района.

На месте происшествия проведут заседание госкомитета по ЧС, сообщил РИА Новости со ссылкой на источника в администрации главы региона.

Как указала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии, внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности назначено на девять часов утра.

Возгорание в здании произошло после полуночи. Получив сообщение о пожаре, спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. Пламя удалось потушить только к четырем часам утра. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

На месте пожара обнаружили 11 трупов. Как пишут СМИ, спастись удалось только сотрудникам сгоревшего дома престарелых. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.