СК РФ завел уголовное дело по факту смерти 11 человек при пожаре в Башкирии

Уфа, 15 декабря. В ночь на вторник, 15 декабря, 11 человек погибли в Башкортостане в населенном пункте Ишбулдино при пожаре в частном доме престарелых.

Известно, что центр предоставлял социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. На момент возгорания в помещении находились 15 человек. Четверо спаслись

СК РФ начал уголовное преследование по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Здание, где произошел пожар, проверят на соблюдение противопожарной безопасности. Следователи проверят ответственных за проверку соответствия правил безопасности в доме престарелых.

Сообщение о возгорании в пансионате в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило приблизительно в час ночи. Огонь раскинулся на площади 162 кв. м. Потушить пламя удалось только к четырем часам утра.

На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.