Названы самые востребованные профессии 2020 года

Москва, 15 декабря. Менеджеры по продажам, инженеры и водители стали самыми востребованными профессиями 2020 года. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

В ходе исследования были проанализированы вакансии, опубликованные на платформе в течение текущего года. Учитывались синонимы в названии профессии.

Следом за лидерами идут врачи (они оказались на четвертой строчке рейтинга). После них бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Десятка востребованных профессий в Москве выглядит иначе. Первые два места достались менеджерам по продажам и инженерам, затем идут бухгалтеры и водители. Пятерку лидеров замыкают программисты. В топ-10 также попали менеджеры по работе с клиентами, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры, указало РИА Новости.

Ранее специалисты сервиса HeadHunter назвали самую престижную профессию в России. Оказалось, что работа программистом пользуется популярностью.