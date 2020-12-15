Более 85% россиян признались в употреблении алкоголя

Москва, 15 декабря. Алкоголь употребляют более 85% трудоспособных россиян, 53% молодежи систематически выпивают раз в неделю, говорится в докладе Федерального проекта «Трезвая Россия».

«Под основным ударом находится трудоспособное население страны, а это 89,6 миллиона человек​​​. или 61% от всего населения. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию», — цитирует доклад РИА Новости.

Опрос проведен в 65 регионах России с мая по июль 2019 года среди 120 тысяч человек. Основной возраст опрашиваемых составил 18-23 года. Среди молодежи доля потребления алкоголя составила 69%, еще 53% респондентов пили систематически (раз в неделю). Побуждающими к употреблению алкоголя факторами 62% опрошенных указали доступность алкоголя, 52% респондентов назвали рекламу алкоголя в медиа, либо на телевидении.

Ранее эксперты назвали регионы России, в которых наиболее распространены вредные привычки. Лидерами по вредным привычкам оказались Магаданская и Сахалинская области, республики Хакасия и Бурятия. Замыкает пятерку Амурская область.