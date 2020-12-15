Специалисты обнаружили помогающие при похудении бактерии

Москва, 15 декабря. Пробиотик на основе бактерий Hafnia alvei может облегчить похудение.

Используемые при создании мягких сыров с плесенью бактерии Hafnia alvei могут помочь при похудении. К такому выводу пришли группа российских ученых вместе с коллегами из Франции. Микроорганизмы вырабатывают белок ClpB (пищеварительный фермент Caseinolytic peptidase B), активирующий чувство насыщения, информируют «Известия».

Клинические испытания подтвердили их эффективность. Эксперты планируют разработать фармакологическое средство, которое основано на белке, произведенного бактериями. Однако препарат будет служить только в качестве дополнения. При похудении все равно придется соблюдать диету. Препарат лишь поможет придерживаться пищевых ограничений.

Ранее американские ученые развеяли миф о том, что употребление большого количества в первой половине дня способствует похудению. Специалисты пришли к заключению, что ограничения в еде во второй половине дня никак не влияют на потерю веса.