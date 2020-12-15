Названа предварительная причина пожара в пансионате в Башкирии

Уфа, 15 декабря. Причиной пожара в пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии могло стать неосторожное обращение с огнем.
Спасатели нашли тела 11 человек на месте пожара частного пансионата в Башкирии.
«Неосторожное обращение с огнем, предварительно, стало причиной возгорания в частном пансионате в Ишбулдино», — сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.
Сообщение о возгорании в пансионате в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило приблизительно в час ночи. Огонь раскинулся на площади 162 квадратных метра. Потушить пламя удалось только к четырем часам утра.
На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.