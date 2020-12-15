Спасатели нашли 11 тел в сгоревшем башкирском пансионате

Уфа, 15 декабря. Спасатели нашли тела 11 погибших людей на месте пожара частного пансионата в Башкирии, сообщили ФАН в МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Кизильской в Ишбулдино Абзелиловского района поступило 00:53 по Москве, сообщили в МЧС. Огонь раскинулся на площади 162 кв. м. Четыре человека смогли самостоятельно эвакуироваться из здания. Ликвидировать пожар удалось к четырем часам утра.

Сейчас дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Также ночью, но уже в Петербурге вспыхнул пожар в здании университета имени Бонч-Бруевича, пишет ФАН. На месте работают пожарные.

RT ранее сообщал, что МЧС прокомментировало новые правила противопожарного режима. Они вступят в силу 1 января 2021 года.