Украину в 2020 году покинуло вдвое больше граждан, чем вернулось

Киев, 15 декабря. Украину за 10 месяцев 2020 года покинуло 3259 граждан. Об этом информирует Государственная миграционная служба страны.

Ведомство оформляло документы для выезда за границу на постоянное место жительства. За аналогичный период в страну вернулось 1235 граждан. Согласно данным погранслужбы, чаще всего для переезда украинцы выбирают США, Литву и Россию.

Недавно стало известно, что медицинские учреждения Украины могут остаться без выплат по программе медицинских гарантий с начала 2021 года из-за недостатка средств на ее финансирование, сообщает ФАН. По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) министерство здравоохранения страны пока не передало кабмину проект постановления о финансировании программы в следующем году. Поэтому правительство не может рассмотреть документ, и с 1 января медучреждения могут перестать получать средства.