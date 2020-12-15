Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Россия построит вторую РЛС «Контейнер» для контроля авиации США

Россия построит вторую РЛС «Контейнер» для контроля авиации США

Москва, 15 декабря. Власти Российской Федерации построят еще одну загоризонтную РЛС «Контейнер», чтобы контролировать полеты авиации США вдоль границ РФ.

В 2020 году полеты самолетов-разведчиков стран НАТО участились вдоль границ России. С целью контроля будет построена вторая загоризонтная радиолакационная система «Контейнер». Она способна за тысячи километров обнаруживать истребители-невидимки НАТО. На боевое дежурство РЛС заступит в Амурской области в 2024 году.

В скором времени новые загоризонтные установки будут нести дежурство на юге и востоке России. Об этом ранее писал ФАН со ссылкой на Минобороны РФ. В оборонном ведомстве тогда отметили, что на сегодняшний день ведутся работы по изучению возможного загоризонтного обнаружения целей в Арктике.

Новости партнеров