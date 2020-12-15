Россия построит вторую РЛС «Контейнер» для контроля авиации США

Москва, 15 декабря. Власти Российской Федерации построят еще одну загоризонтную РЛС «Контейнер», чтобы контролировать полеты авиации США вдоль границ РФ.

В 2020 году полеты самолетов-разведчиков стран НАТО участились вдоль границ России. С целью контроля будет построена вторая загоризонтная радиолакационная система «Контейнер». Она способна за тысячи километров обнаруживать истребители-невидимки НАТО. На боевое дежурство РЛС заступит в Амурской области в 2024 году.

В скором времени новые загоризонтные установки будут нести дежурство на юге и востоке России. Об этом ранее писал ФАН со ссылкой на Минобороны РФ. В оборонном ведомстве тогда отметили, что на сегодняшний день ведутся работы по изучению возможного загоризонтного обнаружения целей в Арктике.