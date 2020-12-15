Доктор Мясников рассказал, от каких продуктов в почках образуются камни

Москва, 15 декабря. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, потребление которых может привести к появлению камней в почках.

По словам доктора, риск возникновения этой проблемы повышают животные жиры и белки в красном мясе. Шпинат и зелень увеличивают содержание солей и эфиров щавелевой кислоты (оксалатов) в крови и увеличивают вероятность камнеобразования.

Факторами риска считаются и алкогольные напитки, кроме потребляемого в умеренных дозах сухого красного вина, и сладкие газированные напитки.

«Общие правила простые: (пейте) как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры», — сообщил доктор Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Снизить риск камнеобразования можно придерживаясь средиземноморской диеты, которая богата рыбой, фруктами, овощами и отличается умеренным содержанием молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс, кофе и чай.

Мясников уже рассказывал о том, как можно уберечь себя от глухоты. По словам специалиста, нужно всего лишь следовать трем нехитрым правилам.