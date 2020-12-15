Обязательная маркировка шин начала действовать в России

Москва, 15 декабря. Продажа только маркированных шин на территории России вступает в силу 15 декабря, соответствующее постановление кабмина было опубликовано на сайте правительства.

В операторе системы маркировки — Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) отметили, что с 15 декабря в России будут продаваться только шины с кодами маркировки, немаркированный товар может оставаться на складах до 1 марта следующего года. Перед продажей его следует промаркировать и ввести в оборот, отметил руководитель товарной группы «Шины» Кирилл Волков.

Под новые правила подпадают шины для грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, автобусов строительной и сельскохозяйственной техники.

«На 14 декабря эмитировано почти 40 млн шин, в оборот введено 20 млн. В системе «Честный знак» зарегистрировано около 12 тыс. участников оборота шин и покрышек», — цитирует Волкова ТАСС.

Убедиться в легальности шин до покупки можно просканировав код с этикетки приложением «Честный знак», отметил эксперт. По его словам, пользователи уже проверили свыше 141 тыс. кодов маркировки шин.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации ждет от Госдумы решения по законопроекту о введении клейма-идентификатора на произведенную в России потребительскую тару из стекла, в том числе для крепкого алкоголя. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин выразил мнение, что эта мера позволит определять производителя бутылок, в которых продается контрафактный алкоголь, и защитит отечественный рынок производителей стеклянной тары от иностранной продукции.