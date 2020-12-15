Алсу порадовала Ольгу Бузову новогодним подарком

Москва, 15 декабря. С приближением Нового года звезды российского шоу-бизнеса стараются не только порадовать друг друга подарками, но и незатейливо прорекламировать свой бренд. Певица Алсу преподнесла ведущей шоу «Дом-2» Ольге Бузовой два разработанные ею платья.

Бузова получила неожиданный презент от певицы и не стала дожидаться боя курантов, чтобы распаковать коробку.

«Это просто невероятно, как я люблю, когда все так упаковано! Даже жалко открывать», — показала видео теледива на своей странице в Instagram.

В красиво упакованной коробке оказались два блестящих платья и открытка от Алсу с пожеланием: «Сияй!».

«Просто невероятные платья! Спасибо огромное!!!» — несколько раз повторила Бузова, пообещав вскоре примерить обновки.

Платья оказались самых трендовых моделей сезона — металлизированные, свободного кроя. Это коллекция бренда La Coquette была создана в коллаборации с Алсу. В основу новогодней подборки вошли коктейльные платья разной длины и фасонов. Певица обещала перевести все вырученные от продажи платьев деньги в благотворительные фонды, поддерживающие детей с различными заболеваниями.

На прошлой неделе стало известно, что Бузова возглавила рейтинг самых упоминаемых за уходящий год персон. Россияне, пытаясь разобраться с «феноменом» артистки, объяснили секрет ее популярности «эффектом стула».