Вильфанд предупредил о снегопадах и опасности схода лавин на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 15 декабря. Снегопады и высокая опасность схода лавин ожидаются в ближайшие дни в Камчатском крае, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До 17 декабря очень-очень сложная погода в Камчатском крае. Циклон, который подошел с Тихого океана, он создает условия для интенсивных осадков, сильного ветра», — цитирует синоптика РИА Новости.

Вильфанд отметил, что во всех горных регионах Камчатского края будет лавиноопасно, выпущен штормовой прогноз, ожидаются снег и метель.

Во вторник, 15 декабря, в Петропавловске-Камчатском из-за циклона второй день подряд отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, отметили в мэрии города. В столице региона идет расчистка трасс для работы пассажирского транспорта. После коммунальная техника возьмется за придомовые территории и межквартальные проезды.

В Камчатском гидрометцентре отметили, что на юге полуострова погода значительно улучшилась, стих ветер, прекратились осадки, но циклонический режим погоды сохранится на Камчатке еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Приморье ущерб от ледяного дождя предварительно составил 619 млн рублей. Основной ущерб понесли объекты энергетики. Ликвидация последствий циклона займет не меньше года, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

URA.RU сообщает также, что сильные снегопады накроют Пермский, о чем рассказали в местном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.