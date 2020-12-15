Редких китообразных обнаружили у побережья Мексики

Мехико, 15 декабря. Ученые обнаружили недалеко от островов Сан-Бенито у западного побережья Мексики неизвестный ранее вид китов с большими, как у птиц, клювами.

Группа ученых из «Общества охраны морских животных» в прошлом месяце заметила трех необычных китов примерно в 480 километрах от американо-мексиканской границы. Команда планировала выяснить, кто издает записанный в этом районе ранее непонятный акустический сигнал.

Ученые подобрались к животным и взяли генетический образец. Он должен помочь исследователям подтвердить, являются ли обнаруженные киты новым видом. Эксперты сделали фото и видео с тремя китами и с помощью подводного микрофона записали их акустические сигналы.

«Мы увидели что-то новое. То, чего не ожидали увидеть в этой области, что-то, что не соответствует ни визуально, ни акустически всему, что известно о существовании китов», — подчеркнул участник исследования Джей Барлоу.

Каждый вид китов издает под водой уникальный акустический сигнал, а издаваемый тремя обнаруженными китами звук раньше никогда не регистрировался, напомнили ученые.

Ранее в акватории Владивостока, неподалеку от Токаревской кошки заметили морское млекопитающее, которое изначально приняли за косатку. Как выяснил корреспондент ФАН, это был кит Минке.

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