Минобороны раскрыло подробности обмена пленными в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 15 декабря. Командир российских миротворцев в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов две недели вел переговоры между Баку и Ереваном относительно обмена пленными в формате «всех на всех».

Такое сообщение поступило от официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова на очередном брифинге. Обмен, в ходе которого Мурадов передал 12 человек Азербайджану и 44 армянской стороне, был произведен 14 декабря.

«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — отметил Конашенков.

Полномасштабные боевые действия в Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван при посредничестве России десятого декабря договорились о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших.

Ранее ФАН сообщал о заявлении Кремля о стабилизации тревожной обстановки в Карабахе. Комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова поступил после нарушения режима прекращения огня.

«Культуромания» писала, что ЮНЕСКО поможет сохранить культурное наследие Нагорного Карабаха. Для этого в регион направится специальная миссия.