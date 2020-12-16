Кассир томской кондитерской украла 1,5 млн рублей

Томск, 16 декабря. Продавец-кассир в одной из кондитерских Томска за три года работы украла 1,5 миллиона рублей у работодателя, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кировский районный суд Томска признал 33-летнюю жительницу города виновной в присвоении денежных средств. В ходе следствия было установлено, что обвиняемая в период с 2015-2018 годов во время своих рабочих смен не вносила в кассу часть наличных денежных средств, полученных от покупателя.

Чтобы скрыть факты обмана, работница кафе-кондитерской указывала в бухгалтерской документации, что оплата за товар производилась с помощью банковской карты и деньги переведены на счет владельца предприятия.

Значительный товарооборот заведения и небольшие размеры разовых «изъятий» позволяли скрывать подобную деятельность в течение трех лет, при этом общая сумма присвоенных денежных средств превысила 1,5 млн рублей.

Так как женщина полностью признала свою вину и ранее не была судима, представитель гособвинения не стал запрашивать реального лишения свободы. Суд принял решение назначить подсудимой условный срок в четыре года с испытательным сроком в два года.

Ранее стало известно еще об одном факте мошенничества в Томской области. Жительница региона, продавая принтер на популярном сайте объявлений, лишилась 270 тыс. рублей