Ученые перечислили главные отличия коронавируса от гриппа

Москва, 15 декабря. Основное отличие коронавируса от гриппа — медленная мутация.

Вирус гриппа очень «подвижен» и практически каждый год появляется новый, устойчивый к вакцине вариант. В случае с коронавирусом такая ситуация невозможна, поскольку его отличает единый геном и мутация происходит очень медленно. Не придется изобретать все новые препараты и часто вакцинироваться, сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков в беседе с URA.RU.

Несмотря на это, ученые продолжают пристально следить за новыми штаммами коронавируса. Сейчас в центре внимания британский штамм, который, как выяснилось, может в перспективе оказать влияние на патоген. Но как он повлияет на вакцинацию и поведение антител ученые еще не узнали, сообщает ФАН.