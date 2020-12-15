Адвокат Петросяна объяснил, почему юмориста не засудят за слова о смерти Джигарханяна

Москва, 15 декабря. У помощника Армена Джигарханяна Вячеслава Дьяченко нет шансов засудить Евгения Петросяна после скандала вокруг смерти актера, заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

Скандал разгорелся после того, как Петросян рассказал о последних днях жизни Джигарханяна. По словам юмориста, актер был прикован к постели и буквально «сгнил» в ней «в муках и боли», поскольку к нему никто не подходил. Он нуждался в уколах строго по графику, однако за приемом лекарств никто не следил, шокировал фанатов Джигарханяна Петросян.

Дьяченко, комментируя заявление артиста, назвал Петросяна «старым лжецом», подчеркнув, что с Джигарханяном до последних минут оставались медсестра и сиделка, а также экс-супруга Татьяна Власова. Он добавил, что коллектив театра намерен подать в суд на Петросяна, если тот и дальше будет лгать.

«Подобные высказывания Дьяченко не делают, в первую очередь, ему чести. Поскольку оскорбление взрослого, пожилого человека, не является демонстрацией хорошего воспитания. Если Дьяченко считает, что у него есть основания для обращения в суд на Евгения Вагановича, пожалуйста. Но не думаю, что у него есть какие-то шансы на удовлетворение подобного иска», — прокомментировал слова Дьяченко Жорин в беседе с Пятым каналом.

Юрист уточнил, что юморист не озвучивал обвинения в адрес родственников, друзей или театра. Аудитория, по словам Жорина, поймет, о чем на самом деле говорил Петросян.

«Речь шла прежде всего о том, что недопустима травля в СМИ и прежде всего на центральных федеральных каналах. Недопустимо обсуждение обстоятельств частной жизни и многое другое. Именно это, на мой взгляд, и имел в виду Евгений Ваганович, ну а ряд людей хотят это трактовать по своему», — резюмировал адвокат.

На днях бывшая жена Джигарханяна Татьяна Власова сообщила в ток-шоу, что они собирались вновь расписаться незадолго до смерти актера. Актриса была супругой театрального режиссера с 1967 по 2015 год. Вернувшись в Россию из США, она вновь начала жить с Джигарханяном после того, как тот расстался с молодой любовницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам Власовой, артист повторно отвел ее в ЗАГС, но в итоге оказалось, что он забыл паспорт.