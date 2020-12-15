Военнослужащий украинской армии скончался от передозировки наркотиками

Луганск, 15 декабря. Боец Вооруженных сил Украины в Донбассе скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В оборонное ведомство ЛНР поступила информация, что бойцы 59-й бригады масштабно отметили день сухопутных войск Украины на боевых позициях в районе поселка Троицкое. После праздника четверо военнослужащих в тяжелом состоянии были госпитализированы в Краматорске с передозировкой наркотическими веществами.

«Данный факт стал известен командованию ОТГ «Север», в результате чего была инициирована проверка комиссии штаба группировки, с целью медицинского тестирования личного состава соединения на предмет употребления наркотиков», — рассказал Осадчий.

В ходе проверки было установлено, что из 64% личного состава, которые прошли тестирование, у 35% в крови обнаружено содержание наркотических веществ. Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что украинской полицией были задержаны трое военнослужащих 10-го батальона 59-й бригады по подозрению в распространении наркотических средств в районе населенного пункта Никифоровка. В настоящее время они находятся под арестом.

ФАН ранее сообщал, что в Сети высмеяли Киев за фото солдат ВС РФ в украинском учебнике истории. Основные черты современной Украины — желание выдать чужое за свое. Об этом заявил один из комментаторов статьи о том, как в украинском учебнике нашли российских солдат.