ВСУ открыли огонь по северу Горловки в ДНР

Донецк, 15 декабря. Вооруженные силы Украины выпустили по северо-западу Горловки шесть гранат. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня отметили, что стрельба велась в 21:30 со стороны позиций Вооруженных сил Украины в поселке Шумы. Во время обстрела применялся станковый противотанковый гранатомет.

В соседней Луганской Народной Республике ранее сообщалось, что позиции Народной милиции на линии соприкосновения подверглись минометному обстрелу. Тогда было выпущено пять мин.