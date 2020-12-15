Россиянам дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Москва, 15 декабря. Роспотребнадзор дар россиянам рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год.

В ведомстве рекомендовали приобретать новогодние подарки только в местах организованной торговли и обращать внимание на упаковку, которая должна быть целая. На ней должна присутствовать информация о названии товара, составе и количестве, дате изготовления, условиях хранения и сроке годности, а также другие сведения.

В ведомстве отмечают, что выбирать подарок нужно с самой близкой датой фасовки ко дню покупки.

«При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)», — цитирует рекомендации ведомства РИА Новости.

В составе сладостей не должно присутствовать синтетических красителей, консервантов и натурального кофе. Следует обратить внимание на потенциальные аллергены, в том числе на арахис. Игрушка должна находиться в отдельном пакете.

Ранее российские психологи рассказали, как порадовать близких на Новый год без особых затрат. Сюрприз может ничего не стоить дарителю и принести много радости адресату, напомнили специалисты.