Два новых судна построили в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 15 декабря. Две новые баржи грузоподъемностью 20 тонн и пассажировместимостью 12 человек построили для Камчатского края в 2020 году, сообщили в региональном Минтрансе.

Ширина каждого судна составила шесть метров, длина — 19 метров, скорость — семь узлов. Баржи смогут перевозить автомобили и прочие грузы. Строительство судов стоило около 70 миллионов рублей. Средства в рамках программы «Развитие транспортной системы Камчатского края» выделил региональный бюджет.

Баржи будут работать в Мильковском районе на переправах через реку Камчатка в село Лазо и поселок Таежный. Суда прибудут в регион в начале следующего года.

На Находкинском судоремонтном заводе строится паром. Судно будет работать в Усть-Камчатском районе. Достроить его планируют в 2021 году.

Кроме того, в этом году в поселке Оссора завершился первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы. Первый полет будет выполнен до конца года. Местные жители смогут добраться в Оссору самолетом из Петропавловска-Камчатского напрямую.

Ранее экс-глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество. Уголовное дело о получении взяток в отношении Иваненко было возбуждено в декабре 2019 года.