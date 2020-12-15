Торговые сети договорились о заморозке цен на продукты в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 15 декабря. Крупные торговые сети договорились о неповышении цен на 24 позиции социально значимых товаров в Камчатском крае, сообщила глава Минэкономразвития региона Юлия Морозова.

По ее словам, прорабатывается вопрос компенсации предпринимателям связанных с доставкой продуктов авиасообщением транспортных затрат. При формировании цен на товары, в частности на овощи и фрукты, в регионе эта статья расходов является определяющей, подчеркнула министр.

«В рамках «камчатской социальной карты» в регионе действуют скидки в пяти продуктовых магазинах города, в том числе трех крупных торговых сетях. Скидки в размере от 10 до 20% предоставляются не только на социально значимые продукты, но и на другие продовольственные товары», — рассказала Морозова на еженедельном оперативном совещании.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил важность расширения в следующем году категорий пользователей краевой социальной карты, чтобы ею могли воспользоваться еще больше жителей региона.

Ранее сообщалось, что Камчатка стала одним из почти двух десятков регионов РФ, где 31 декабря объявлено выходным. Однако жители Камчатки будут работать 26 декабря.