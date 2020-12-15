ЛНР заявила об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ

Луганск, 15 декабря. Народная милиция ЛНР заявила, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию республики. При этом количество зафиксированных нарушений увеличивается.

В преддверии встречи контактной группы в Минске военные ЛНР отмечают увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ. Украина продолжает предпринимать попытки обострить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Они устраивают огневые провокации, чтобы дискредитировать Народную милицию ЛНР.

Со стороны военнослужащих 92-й бригады ВСУ, которая базируются в населенном пункте Золотое-4, был открыт огонь по позициям военных ЛНР в районе соседнего Золотого-5. Обстрел велся из подствольного гранатомета. Своими действиями украинская сторона в очередной раз нарушила второй пункт дополнительных мер контроля по усилению режима прекращения огня. В рамках координационного механизма, украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.

ФАН ранее сообщал, что 14 декабря позиции Народной милиции ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе подверглись минометному обстрелу ВСУ. В нарушение достигнутых договоренностей украинская армия выпустила пять мин по территории ЛНР.