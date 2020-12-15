Украина не получит необходимое количество вакцины против COVID-19 от Запада

Киев, 15 декабря. Вакцины против COVID-19, на которую сейчас может рассчитывать Украина, хватит только на 4 млн украинцев, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента.

«По факту, единственное, на что сейчас может рассчитывать Украина — поставка в первом полугодии 2021 года незначительного количества вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Это около 8 млн доз вакцины, чего хватит лишь на 4 млн населения Украины», — заявила Кондратюк.

Международная инициатива COVAX реализуется в сотрудничестве с правительствами и производителями в интересах обеспечения вакцинами против коронавируса стран как с высоким, так и с низким уровнем дохода.

Кондратюк добавила, ссылаясь на данные ВОЗ, что вакцинация необходима 20 млн человек из всех групп риска. Таким образом, Украине необходимо закупить 40 млн доз препарата.

«Существующих на сегодня договоренностей недостаточно для покрытия потребностей Украины, также не хватает готовности инфраструктуры. Только сейчас начинают разбираться, что у нас с холодильными установками, с медпунктам и т.д.», — сообщила чиновница.

Украинские политики, в частности, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук получили тысячи обращений от украинцев, требующих закупить у России вакцину против коронавируса «Спутник V». При этом российские производители препарата заявили о готовности наладить ее производство на Украине.

Однако Киев категорически отказывается от помощи с российской стороны, ожидая, пока вакцину разработают их западные «партнеры». Более того, политики стараются любыми способами дискредитировать препарат. По мнению главы Института политических исследований Сергея Маркова, власти Украины отказываются от российской вакцины, пытаясь выслужиться перед своими западными покровителями.