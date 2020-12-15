России предрекли снижение числа заболевших COVID-19 уже в феврале

Москва, 15 декабря. Спад заболеваемости COVID-19 в России наступит уже в конце февраля. В первую очередь это случится в Москве, считает главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Заметное уменьшение количества выявляемых случаев COVID-19 в столице можно будет наблюдать в конце января, показатели упадут до 2-3 тыс. пациентов в день и сохранятся на этом уровне до лета 2021 года.

Остальные регионы России также выйдут на стабильное меньшее число заболевших в конце февраля. По мнению эксперта, в стране будут выявлять порядка 10-12 тыс. случаев COVID-19 в день, передает телеканал «Москва-24».

Врач убежден, что причиной спада заболеваемости станет приобретение коллективного иммунитета. Он также отметил, что Москва уже вышла на плато, примерно через месяц это случится и в остальной части России.

Американские исследователи ранее создали умное кольцо, которое способно диагностировать COVID-19 еще до появления первых симптомов.