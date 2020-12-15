Пожар вспыхнул в здании петербургского университета имени Бонч-Бруевича

Санкт-Петербург, 15 декабря. В ночь на вторник, 15 декабря, в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, 61 загорелась кровля здания СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича. На месте работают пожарные службы.

Огонь вспыхнул в чердачном помещении и распространился на 20 квадратных метров. Также пожаром охвачено десять квадратных метров обрешетки кровли. Очевидцы показали фото с места событий, на которых виден дым.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС попытались вскрыть труднодоступный чердак. Вскоре для ликвидации очага пожара на большой высоте пригнали автолестницу.

Пожарные ликвидировали возгорание на кровле одного из цехов Балтийского завода на Васильевском острове. Об этом ФАН сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.