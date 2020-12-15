Опубликован рейтинг самых эффективных и производительных стран мира

Москва, 15 декабря. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group составила рейтинг самых эффективных стран мира по состоянию рынка труда.

Нидерланды, США и Швейцария заняли первые три места, за ними последовал Сингапур, Австралия и Исландия. Десятку лидеров закрыла Финляндия. Россия заняла 52-е место, оказавшись рядом с Грецией и Мексикой, сообщает «Лента.ру».

Для исследования рассматривали соответствие навыков населения потребностям производства страны и требованиям работодателей, трудоспособность населения и ее прирост. Специалисты отметили широкий спектр профессиональных навыков россиян и склонность к наукам — математике и естествознанию.

Несмотря на низкую позицию в рейтинге, специалисты отмечают хорошие показатели по безработице — 6,3%, согласно данным Росстата, вместо прогнозируемых экспертами 8-10%. Ситуацию удалось спасти при правительственной поддержке бизнеса и труда, как ранее сообщал ФАН.

Аналитики ранее составили список компаний, в которые выгодно инвестировать свои финансовые средства, информирует URA.RU.