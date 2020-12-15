Россиян в Новый год ждет праздничный выпуск вокального шоу «Маска»

Москва, 15 декабря. Весной на НТВ стартовало «секретное» музыкальное шоу «Маска», где публичные лица России выступали на сцене в костюмах разных персонажей.

Разгадать их старалось жюри в составе Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, певицы Валерии и Тимура Родригеса. В феерическом финале победителем стал конкурсант под маской Льва.

Теперь организаторы приготовили для россиян новогодний подарок с праздничным показом специального выпуска. Участие в нем примут персонажи первого сезона и члены жюри.

«Главным сюрпризом для телезрителей станут десять совершенно новых участников», — сообщили продюсеры.

Персонажи, среди которых Щелкунчик, Селедка под шубой, Шампанское, Снеговик и другие, заставят зрителей хорошо подумать, чтобы угадать, кто же прячется под маской. Ведущим станет Вячеслав Макаров.

Федеральное агентство новостей недавно писало, что звезда шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил на планы Прохора Шаляпина стать ведущим известной передачи. Исполнителя привлекает аудитория проекта.

Телеканал «360» ранее писал, что журналисты составили рейтинг самых популярных у россиян телепередач в уходящем году. Одной из них стало шоу «Ледниковый период».