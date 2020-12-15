Историк объяснил, как киевские власти создают новый сепаратистский регион на Украине

Киев, 15 декабря. Киевские журналисты и политики публично выставляют Закарпатье как потенциально опасный сепаратистский регион, тогда как Киев сам создает напряженность на данной территории, заявил доцент кафедры истории Прикарпатского национального университета Степан Кобута.

«Сейчас в украинском информационном и политическом пространстве пытаются представить Закарпатье как потенциально опасный с точки зрения сепаратизма регион», — сообщил Кобута в эфире местного телеканала «Галичина».

По словам историка, все проблемы проистекают от самой Украины, поскольку надежды нацменьшинств на страну-представителя материнского этноса являются вполне нормальным явлением. Для Киева, по его мнению, самым простым вариантом остается обвинять представителей национальных групп в корреляции с материнским этносом.

«Тем более что Венгрия рядом, и они где-то надеются на поддержку Венгрии как государства, которое представляет их этническое самоопределение. Но мне больше кажется, что это внутриукраинская проблема», — подчеркнул Кобута.

Из-за политики притеснения нацменьшинств, Киев конфликтует с соседней Венгрией. Страну обвиняют в попытке «захвата» Закарпатской области. Осенью 2017 года Верховная рада приняла новый закон «Об образовании», запретивший преподавание и использование языков нацменьшинствами. Венгрия в ответ препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина — НАТО уровнем выше послов государств.

Этой осенью в Сети появилась запись, на которой новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины, исполнив вместо него венгерский. В ответ СБУ провела масштабный рейд по объектам и учреждениям, связанных с Венгрией. После того как посол страны Иштван Ийдярто высказал свое возмущение данным фактом, его вызвали в МИД Украины, подчеркнув, что его заявления «создают деструктивное напряжение».