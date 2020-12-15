Лондон, 15 декабря. Британский подросток 118 раз ударил мать ножом, после чего попросил сотрудников полиции «принести мешок для тела», сообщает со ссылкой на слушания в суде The Times of London.

Издание отмечает, что 17-летний Роуэн Томпсон учился в частной школе, год обучения в которой стоит 21 тыс. долларов. По версии следствия, подросток задушил 50-летнюю мать Джоанну Томпсон в ее доме в деревне Хэмпшир, когда они вернулись с утренней пробежки. После подозреваемый нанес ей 118 ударов ножом.

«Я только что убил свою маму... Я задушил ее и закалывал ее различными ножами и прочим», — заявил Томпсон диспетчеру службы экстренной помощи.

Подросток отметил, что ему «нужен кто-то, чтобы арестовать его» и скорая помощь.

«Принесите сумку для трупов или что угодно», — попросил Томпсон.

По данным местных СМИ, подросток был найден мертвым в психиатрическом учреждении за четыре дня до начала судебного разбирательства. Мальчик боролся с «проблемами гендерной идентичности», уже пытался покончить жизнь самоубийством и в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем, заявил отец ребенка.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли нападение на учебное заведение в Туле. За организацией преступления стоял местный подросток.

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