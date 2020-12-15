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Британский подросток 118 раз ударил мать ножом

Британский подросток 118 раз ударил мать ножом

Лондон, 15 декабря. Британский подросток 118 раз ударил мать ножом, после чего попросил сотрудников полиции «принести мешок для тела», сообщает со ссылкой на слушания в суде The Times of London.

Издание отмечает, что 17-летний Роуэн Томпсон учился в частной школе, год обучения в которой стоит 21 тыс. долларов. По версии следствия, подросток задушил 50-летнюю мать Джоанну Томпсон в ее доме в деревне Хэмпшир, когда они вернулись с утренней пробежки. После подозреваемый нанес ей 118 ударов ножом.

«Я только что убил свою маму... Я задушил ее и закалывал ее различными ножами и прочим», — заявил Томпсон диспетчеру службы экстренной помощи.

Подросток отметил, что ему «нужен кто-то, чтобы арестовать его» и скорая помощь.

«Принесите сумку для трупов или что угодно», — попросил Томпсон.

По данным местных СМИ, подросток был найден мертвым в психиатрическом учреждении за четыре дня до начала судебного разбирательства. Мальчик боролся с «проблемами гендерной идентичности», уже пытался покончить жизнь самоубийством и в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем, заявил отец ребенка.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли нападение на учебное заведение в Туле. За организацией преступления стоял местный подросток.

Также сообщалось, что на строительном объекте ЖК «Весна» в Чкаловском районе Екатеринбурга накануне произошло убийство рабочего. По информации URA.RU, произошел конфликт, в результате которого один из строителей зарезал другого.

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