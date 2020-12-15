Эксперт объяснил динамику цен на современные смартфоны

Москва, 15 декабря. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как связаны цена, качество и технические характеристики смартфонов.

«Если посмотреть среднюю цену устройства в рейтинге Роскачества из 160 моделей — она будет около 35 тысяч рублей, а вот при сужении до топ-30 по совокупному качеству показателей средняя цена повышается почти вдвое, до 64 тысяч рублей. Еще чуть выше — до 68 тысяч в среднем — стоимость при выборке именно по качеству камеры», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Однако соотнести цену и качество сложных устройств со множеством функций и нюансов однозначно невозможно, предупредила Боровикова. Как раз из-за этих факторов смартфон за 18 тысяч может оказаться в рейтинге Роскачества выше устройства за 140 тысяч, уточнила специалист.

Дешевые телефоны в целом все равно останутся на более низких позициях из-за важных потребительских характеристик, в том числе качества фото и видео, заключила Боровикова.

Ранее сообщалось, что магазины мобильных приложений App Store и Google Play побили рекорд годовых доходов. С января по декабрь компании получили порядка 112 млрд долларов.

Эксперты также составили перечень приложений, которые способны значительно замедлить производительность современных гаджетов. Об этом сообщает издание URA.RU.