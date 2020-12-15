Дарья Сагалова рассказала, как получила роль Светы Букиной 

Москва, 15 декабря. Актриса Дарья Сагалова призналась, что на пробах в сериал «Счастливы вместе» совсем не старалась, поскольку торопилась в театр. Однако артистка очень понравилась своей небрежностью создателям картины.

Сагалова стала популярной после роли очень глупой, но пробивной блондинки из сериала «Счастливы вместе». В отличие от своей героини Светы Букиной, Сагалова привыкла работать в поте лица.

Когда стартовали съемки сериала, артистке исполнилось 19 лет. Первое время ей тяжело было привыкнуть к роли развязной Светки, щеголявшей в откровенных нарядах. Кроме того, экранная дочь Гены Букина славилась неразборчивым поведением, меняя ухажеров одного за другим, что для консервативной Сагаловой совсем несвойственно.

Будучи занятой в театре, юная актриса отнеслась к пробам на роль в сериале «Счастливы вместе» совсем несерьезно.

«Прямо с порога заявила: «Ребята, давайте по-быстрому, у меня через несколько часов спектакль». Действительно, вечером в театре давали «Мера за меру» по Шекспиру, где у меня серьезная роль монахини. В общем, я не сильно старалась: с отстраненным видом произнесла написанные на бумажке реплики и помчалась на спектакль. Но уже на следующий день мне позвонили из кинокомпании и сообщили, что мои пробы всем очень понравились и меня ждут на встрече», — вспоминает Дарья в интервью порталу «7дней».

Сейчас актриса в основном занимается детьми и руководит собственной школой танцев. В 2011 году она сыграла тихую свадьбу с бизнесменом Константином Масленниковым. Через несколько месяцев у пары родилась дочь Елизавета, а еще спустя четыре года у девочки появилась сестра Стефания. В апреле этого года актриса стала мамой в третий раз.

Ранее в интервью ФАН Сагалова рассказала, что в конце октября она, ее бабушка, две сестры и муж переболели коронавирусом.